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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,061448 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

02.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:04
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0614480,35
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0480280,28
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0673780,13
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0699330,05
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0220370,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0415560,41
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0205110,40
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0330000,20
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF0,0186080,38
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0142950,34
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0358700,33
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0216270,32
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,0427410,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0233661,03
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0258530,24
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0119120,15
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0232090,12
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0178190,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0334450,44
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0380250,41
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0358220,38
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0349740,37
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0356640,36
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0622280,03
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0699070,03
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0217110,03
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0653490,03
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0254490,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Aviva, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

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