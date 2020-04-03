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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022940 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.

03.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:12
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF0,0229400,09
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0220420,02
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0244200,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0136550,36
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0153880,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0277712,19
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0261291,31
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0307571,17
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0333851,17
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0207231,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,0158241,18
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0114730,62
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,0589150,51
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0162050,49
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0191610,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0134910,22
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0119360,20
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0194180,20
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0178510,18
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,0258960,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0354030,10
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0350050,09
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0120600,08
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0369070,08
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0224730,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0622460,03
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0668660,03
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0263640,03
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0229520,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0659200,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Aviva, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

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