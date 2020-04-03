BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,022940 0,09 AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç.
03.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:12
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,022940
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022042
|0,02
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024420
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013655
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015388
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027771
|2,19
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026129
|1,31
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,030757
|1,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033385
|1,17
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020723
|1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF
|0,015824
|1,18
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011473
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,058915
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,016205
|0,49
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019161
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013491
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,011936
|0,20
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019418
|0,20
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,017851
|0,18
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,025896
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,035403
|0,10
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,035005
|0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF
|0,012060
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,036907
|0,08
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022473
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,062246
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,066866
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026364
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022952
|0,03
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,065920
|0,03
Kaynak: AA