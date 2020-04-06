BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022059 0,08 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç.
06.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:56
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022059
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024437
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,022948
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015397
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026521
|1,50
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031182
|1,38
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033588
|0,61
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020797
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,063112
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,023493
|0,90
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,064919
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,080577
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,116438
|0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026836
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014312
|0,87
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,019552
|0,69
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,013583
|0,68
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,023497
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015282
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,022620
|1,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,037591
|1,85
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,036352
|1,85
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,011553
|1,84
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,036510
|1,84
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023822
|0,08
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025474
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066054
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067601
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029191
|0,07
Kaynak: AA