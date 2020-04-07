BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF 0,023011 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
07.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:32
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Vakıf Em. ve Hay. Borç.Arç. EYF
|0,023011
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,048021
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,022066
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024443
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013822
|1,27
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015567
|1,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026133
|4,31
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028706
|4,18
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027387
|3,27
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032105
|2,96
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,050363
|2,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,054980
|2,85
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,016590
|2,20
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,027414
|2,15
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,014580
|1,91
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,060000
|1,88
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014019
|3,21
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020176
|3,19
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,029695
|3,12
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020885
|2,98
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014616
|2,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,034865
|2,53
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,039558
|2,40
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,023151
|2,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,038473
|2,35
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,036484
|2,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021738
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022974
|0,03
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,069984
|0,03
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023828
|0,03
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,060466
|0,02
Kaynak: AA