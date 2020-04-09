Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073507 1,33 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

09.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:02
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0735071,33
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0675851,24
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0365671,19
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0704171,15
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0725551,15
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0139270,59
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0157550,50
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0295921,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0269411,39
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0739641,20
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,0992801,19
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0648351,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF0,0163062,58
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0561761,15
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0147560,83
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0117600,77
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0364550,72
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0303781,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0213141,41
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0142641,34
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0205131,29
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0148391,28
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0126790,62
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0388790,30
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0372490,30
NN Hay. Em. Altın EYF0,0233960,30
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0415230,29
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0604990,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0660120,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0700130,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0654500,02
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0238370,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: BNP Paribas, Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü Ekonomi
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2020 büyüme beklentisini düşürdü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Türkiye’nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor Ekonomi
Türkiye'nin en büyük balıkçı teknesi suya inmek için gün sayıyor
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart’ta büyük düşüş yaşadı Ekonomi
Mücevher ihracatı karantina ayı Mart'ta büyük düşüş yaşadı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Ekonomi
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın Ekonomi
Korona sonrası kapatılan işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı Ekonomi
62 maddelik torba yasa taslağında KYK borçlarıyla ilgili madde yer aldı
Haberler ›› Ekonomi ››BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

16:32: Son Dakika: Benzin ve motorin fiyatlarında yeni indirim - Ekonomi 16:28: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi 16:22: Fed 2.3 trilyon dolarlık destek programını açıkladı - Ekonomi 16:22: AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı - Ekonomi 16:21: TGDF Akademi'nin konuğu Psikolog Sadiye Akbulut oldu - Ekonomi 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 15:17: Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir - Ekonomi 14:49: Koronavirüs nedeniyle berberler kapanınca tıraş makinesi satışları patladı - Ekonomi 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler