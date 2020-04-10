BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037489 2,52 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.
10.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:52
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037489
|2,52
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,105590
|2,05
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,071849
|2,03
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,107290
|2,02
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,092809
|1,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015979
|1,42
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014068
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028055
|4,13
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034171
|3,70
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,110073
|3,30
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025813
|3,26
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024435
|3,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,012016
|2,18
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,015070
|2,13
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,077588
|2,10
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,061924
|2,00
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,020030
|1,92
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020795
|1,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021604
|1,36
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014457
|1,35
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030788
|1,35
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,014977
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,035304
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,040036
|0,26
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,036959
|0,25
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,038415
|0,24
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,040097
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021752
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,066117
|0,03
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025497
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,067664
|0,03
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022989
|0,03
Kaynak: AA
Etiketler: Ekonomi