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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,070041 2,56 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

13.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:40
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0700412,56
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0404092,21
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0728212,15
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0748312,11
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,1083301,99
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0160410,39
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0286192,01
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0443851,97
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0259690,60
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF0,1107370,60
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0527160,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0169291,20
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF0,0167691,18
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF0,0179781,18
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0185451,14
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF0,0183401,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0144860,20
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0208350,19
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0216450,19
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0308360,16
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0180020,12
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0402680,58
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0378640,48
NN Hay. Em. Altın EYF0,0235630,48
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0391560,47
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0371340,47
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0661650,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0630260,07
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0238610,07
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0605560,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0677120,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: BNP Paribas, Ekonomi
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