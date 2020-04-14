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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,071108 1,89 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr.

14.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:00
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0711081,89
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0568751,85
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0701631,77
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0406671,68
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0934211,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0140480,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0292922,35
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0299370,78
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0338010,40
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0676330,29
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0226510,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0372161,14
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0152691,05
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF0,0171930,95
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0209010,88
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0859230,82
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0237351,04
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0210441,00
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0146290,99
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0150740,78
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0218080,75
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0358151,98
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0397601,54
NN Hay. Em. Altın EYF0,0239261,54
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,0122111,54
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0384461,54
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0670480,04
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0630510,04
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0255240,04
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0230140,04
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0238700,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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