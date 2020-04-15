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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,011239 1,51 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

15.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:58
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF0,0112391,51
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0945691,23
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0586420,80
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0716440,75
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0689130,55
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0161770,92
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0141540,75
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0304503,95
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0187372,76
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0181142,76
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0707952,75
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0539772,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1276332,31
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0879002,30
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0710882,24
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0251312,09
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,0289752,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0318732,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0223742,60
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0215082,20
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0149502,19
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0152791,36
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0366672,38
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0415161,64
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0380961,06
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0390071,05
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0395881,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0677520,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0662030,02
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0605870,02
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0701170,02
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0655430,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Ekonomi
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