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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,059117 0,81 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,063192 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. İki.

16.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:10
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0591170,81
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0631920,66
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0494380,57
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0693010,56
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0720300,54
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0375670,45
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0252400,43
NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF0,0158840,32
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0132530,26
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0880330,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0242521,20
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,0123530,48
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0129740,05
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0236120,00
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0369010,64
Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF0,0131580,59
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0398210,59
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0404100,59
NN Hay. Em. Altın EYF0,0243170,59
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0624480,04
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0701350,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0238810,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0662180,02
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0230230,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Aviva, Ekonomi
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