Beş yeni proje hayata geçirildi - SİVAS

Sivas'ın tanıtımını yapmak, turizmini geliştirmek amacıyla Kültür AŞ bünyesinde hizmet vermeye başlayan 5 proje hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi şirketi olan Buruciye AŞ ve Sivas Belediyesi şirketi olan SİDAŞ AŞ ortaklığında kurulan Kültür AŞ'nin hayata geçirdiği www.visitsivas.com, www.hatiramsivas.com, TakSivas uygulaması ile Müze Mağazası ve Müze Kafeteryası'nın tanıtım toplantısı ve açılışı gerçekleştirildi.

Tarihi Valilik Binası Vali Dr. Hasan Canpolat Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, bir şehrin gelişmesinde en önemli alanlardan birinin kültür ve turizm olduğunu belirtti.

"Kültür bir birikim bir sermayedir. Yıllar içerisinde damıtılarak bizlere ulaşan bir hazinedir." ifadelerini kullanan Ayhan, Sivas'ın kültür ve turizm potansiyelini bazı temel hususlar üzerine inşa ettiklerini aktardı.

Kenti ziyaret edecek turistlere Sivas'ı tarihi ve doğal güzellikleriyle tanıtmak, yöresel mutfağı ile tanıştırmak, gezilecek yerler hakkında rotalar belirlemek amacıyla www.visitsivas.com internet sitesini hayata geçirdiklerini belirten Ayhan, "Ziyaretçilerimiz bu sayfadan otel odası, uçak bileti, hızlı tren bileti ve tur paketleri satın alabilecek. Ayrıca bu sayfada bulunan link üzerinden Sivas ürünlerinin satışının gerçekleşeceği www.hatiramsivas.com sayfasına bağlanılabildiği gibi yine visitsivas.com üzerinden ve İOS-Android uygulamalı cep telefonları yardımıyla şehir içi ulaşım kolaylaşacak, taksiyi birkaç dakika içinde kapımıza kadar çağrılabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sivas müzeler şehri olacak"

Sivas'a çok sayıda müze kazandıracaklarını söyleyen Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas'ın kültürel değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla Sivas Atatürk ve Kongre Müzesinde Milli Mücadele ve Sivas motifli ürünlerin sergilenip satılacağı bir mağaza ve müzeyi gezen turistlerin tarihi bir mekanda dinlenebilecekleri bir kafe yine Sivas Kültür AŞ bünyesinde faaliyete geçmiştir. Müzelerimiz yaşayan yerler olmalı. Birkaç yıl içerisinde Sivas, müzeler şehri olacak, 20'ye yakın müzeyi Sivas'a kazandıracağız."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Geleceğe eserler bırakmak için çalışan bir ekibiz. Şehre değer katacak, halkın kabul ettiği yapılanmalarla bu şehrin kaderini de çehresini de değiştirerek yarınlarının daha güzel olması için çalışıyoruz. Kültür AŞ de bunlardan biri." açıklamasında bulundu.

Projelerin tanıtım programlarının ardından Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, tarihi valilik binası önünde TakSivas uygulaması üzerinden çağırdıkları taksiyle Sivas turu yaparak, Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Vali Ayhan, Müze Mağazası ve Kafeteryasını açarak mağazada ilk alışverişi gerçekleştirdi, ayrıca günün anısına Sivas Kongresi Anı Parası bastı.