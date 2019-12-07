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Beş yıldızlı hayvan oteli, hayvanların sıcak yuvası oldu

Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren beş yıldızlı hayvan oteli, hayvanların sıcak yuvası oldu.

07.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:30Beş yıldızlı hayvan oteli, hayvanların sıcak yuvası oldu
Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren beş yıldızlı hayvan oteli, hayvanların sıcak yuvası oldu.

Sivas Belediyesi tarafından Seyfebeli mevkisinde 2018 yılında açılışı yapılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sert geçen kış günlerinde sokak hayvanlarının sıcak yuvası oldu. Yaklaşık 7 milyon liraya mal olan hayvan oteli, 22 dönüm arazi üzerinde kuruldu. Barınakta yaklaşık bin özel kulübe bulunuyor. Bu kulübeler kalorifer sistemi ile ısıtılıyor. Barınakta 5 yıldızlı hizmet gören sokak hayvanları, soğuk kış günlerini de sıcak ortamda geçirmenin keyfini sürüyor.

Onlar soğuk havalarda emin ellerde

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Arslan, sokak hayvanlarının barınakta sıcak bir ortamda güven içerisinde olduklarını belirterek, "Bu barınağımızda yaklaşık bin 150 hayvanımız barınmaktadır. Şu anda da bildiğiniz gibi kış şartlarının gelmesinden dolayı kaloriferlerimizi açtık. Şuanda barınağımızda hayvanlarımıza güvenli bir şekilde ısınma sağlanıyor. Yuvalarımızdan borularımız geçiyor. Hava sıcaklığı eksi 17-20 dereceye düştükten sonra otomatik olarak kaloriferlerimiz devreye giriyor. Gece gündüz hayvanlarımızın ısınmaları sağlanıyor. Barınağımız 22 dönümden oluşmakta. 7 dönümü açık alan, gezinti alanımız var. Bin adet kapalı kulübemiz var. Kedi, kuş ve yavru köpek besleme alanlarımız var. Her gün hayvanlarımız için okullardan, hastanelerden ve hapishanelerden artık yemek toplamaktayız" dedi. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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