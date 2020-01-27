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Beş yıldızlı tesis için gözler ihalede

Konak'ı yeni bir pazaryeri, semt merkezi, çok amaçlı kullanılacak bir salon ve açık hava sinemasına kavuşturacak beş yıldızlı tesis için gözler ihale sürecine çevrildi.

27.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 16:52Beş yıldızlı tesis için gözler ihalede

Belediyesi'nin 1. Kadriye Mahallesi'nde kuracağı çok amaçlı tesis için 32 firma, Beştepeler , Çok Amaçlı Salon ve Semt Merkezi Yapılması İşi İhalesi dosyasını aldı.24 Ocak'ta yapılan ihale ise 16 firmanın katılımıyla gerçekleşti.

Bölgeyi canlandıracak

Konak Belediyesi başta 1. Kadriye Mahallesi olmak üzere, tüm bölgede sosyal hayatı canlandıracak beş yıldızlı yeni tesisi, hızla ilçeye kazandırmak istiyor. Toplam 6 bin 500 metrekarelik bir inşaat alanı üzerinde kurulacak tesis, dört katlı olacak. Tesisin bodrum katında 25 araçlık kapalı bir otopark, üst katlarında ise 72 tezgâhlı bir pazaryeri ile nikâh törenlerinin de yapılabileceği, 195 kişilik çok amaçlı bir salon bulunacak. Tesiste sanat, hobi ve meslek edindirme kurslarının düzenleneceği bir semt merkezi ile açık hava sineması olarak da değerlendirilebilecek, 50 kişilik bir açık amfi yer alacak.

"Emin adımlarla ilerliyoruz"

Daha önce yaptığı açıklamalarda, kurulacak yeni tesisin bölgenin kalkınmasına büyük destek sağlayacağına işaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Tesisimiz hem sosyal hayatı canlandıracak hem de bize, halkımıza daha iyi hizmet götürme, onlarla daha yakından iletişim kurma imkânı sunacak. Konak'ta emin adımlarla ilerliyor ve başkanlık görevini bana emanet eden Konaklı hemşehrilerimin güvenine layık olmaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.

24 Ocak'ta yapılan ihalede 16 firmanın tekliflerini alan ihale komisyonu, yasal inceleme sürecinde tüm dosyaları ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, en uygun bulunan birinci ve ikinci firmaları açıklayacak. Daha sonra itiraz süreci başlayacak. Herhangi bir itiraz yapılmazsa, ihaleyi alan firmayla sözleşme aşamasına geçilecek ve ardından yapım süreci başlatılacak.


Konak Belediyesi, Pazaryeri, Konak, Güncel

Kaynak: Bültenler

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