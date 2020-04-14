Besalet Küçüker kimdir? Besalet Küçüker kaç yaşında? Besalet Küçüker neden öldü? Besalet Küçüker koronavirüsten mi öldü?

Tekstil sanayinin ülkemizde tanınmış ismi, ünlü iş adamı Besalet Küçüker koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi. Ünlü iş adamının vefatı sevenlerini ve iş dünyasını yasa boğdu. Besalet Küçüker kimdir? Besalet Küçüker kaç yaşında? Sorularını sizler için yanıtladık.

BESALET KÜÇÜKER KİMDİR?

Besalet Küçüker Denizli 'nin Babadağ ilçesinde dünyaya gelmiştir. Küçük bir tezgahta tekstil işine başlamış ve zamanla işlerini büyüterek tekstil devi haline gelmiştir. 1960 yılında Denizli şehir merkezine göç eden BesaletKüçüker burada yarı otomatik tezgahlarla üretimini devam ettirdi.

Havlu, bornoz ve gömleklik kumaş üretmek için 1977 yılında ilk tesisini kurmuştur. Besalet Küçüker, 1990'lı yıllarda ihracatını arttırdı ve hızla büyüdü.. Duayeniş adamı Besalet Küçüker, 14 Nisan 2020 tarihinde corona virüsü nedeniyle vefat etti.Besalet Küçüker'in damadıiş insanı Taştan Kardaşlar'da da koronavirüs tespit edilmiş o da 2 Nisan'da hayatını kaybetmişti.