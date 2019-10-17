Beşar Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye'nin operasyonuna yanıt vereceğiz

TSK'nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Suriye'den bir skandal açıklama geldi. Operasyondan rahatsız olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, "Topraklarımızın herhangi bir noktasında gerçekleşen Türkiye'nin harekatına Suriye, bütün meşru imkanlarıyla yanıt verecektir." dedi.

"TÜRKİYE'YE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Reuters'ın aktardığı bilgiye göre Suriye resmi medyası, Devlet Başkanı Beşar Esed'ın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamasını duyurdu. Barış Pınarı için 'apaçık saldırganlık' diyen Esed, "Suriye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen Türkiye'nin operasyonuna kesinlikle yanıt vereceğiz." vurgusu yaptı.

OPERASYON SURİYE'Yİ RAHATSIZ ETTİ

Suriye Arap Haber Ajansı SANA da Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı resmi kaynağına dayanarak "Türkiye'nin Suriye topraklarına yönelik saldırganlığı, Erdoğan rejiminin yayılmacı hırsları ve geçmiş zaman evhamlarının bir sonucu olup Ankara'ya Astana süreci çerçevesindeki garantör konumunu kaybettirdi, tüm Suriyeliler bu saldırıya karşı koymak için birleşti" açıklamasına yer verdi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyaset ve medya danışmanı Buseyna Şaban, TSK ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna "Ülkemizin her bir noktasının özgürleşmesi için savaşacağız. Azez olsun, Afrin olsuın ya da Fırat'ın doğusu olsun" yanıtını vermişti.

"YPG İLE ŞAM ARASINDA ANLAŞMA YOK"

Buseyna Şaban, YPG ile Şam yönetimi arasında bir anlaşma olmadığını "Bazı örgütlerin Suriye çıkarlarına aykırı hareket edip Amerikalılarla anlaştığını" söyledi.

Suriyeli Kürt örgütlere Suriye hükümeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakışını farklı olduğunu ifade eden Şaban, "Erdoğan (Suriyeli Kürtleri), Osmanlı ve Müslüman Kardeşler arzusunu gerçekleştirmek, Suriye ve Irak'ın bazı bölgelerini işgal etmek için bahane olarak kullanmaya çalışıyor" dedi. Şaban, "Erdoğan'ın ülkesinde 17 milyon Kürt var, ülkesindeki Kürtlerle ilgilense daha iyi olur. Benim ülkemdeki Kürtlerle veya bizim ülkemizdeki herhangi farklı etnik yapıyla, mezheple biz ilgileniriz" diye konuştu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyaset ve medya danışmanı Buseyna Şaban

"ÜLKEMİZİN HER NOKTASININ ÖZGÜRLEŞMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Esad'ın danışmanı Şaban, Türk ordusu ile Suriye ordusunun karşı karşıya gelmesi durumunda ne olacağı sorusuna "Ülkemizin her bir noktasının özgürleşmesi için savaşacağız. Azez olsun, Afrin olsuın ya da Fırat'ın doğusu olsun" yanıtını verdi.

BARIŞ PINARI BAŞARILI DEVAM EDİYOR

Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nın terör örgütü PKK/YPG'de moral bozukluğu ve çözülmeye neden olduğu, Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısının da 40'ı geçtiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

TSK, Suriye'de başlayan iç savaş sonrası Fırat Nehri doğusundaki bölgelerin terör örgütü kontrolüne girmesinin ardından bölgeye harekat düzenleyebileceğini duyurdu. Uzun süre ertelenen ve son olarak 2 ay boyunca güvenli hale getirilmesi için ABD ile de yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine dün saat 16.00'da 'Barış Pınarı Harekatı' başlatıldı. Harekat kapsamında teröristlerin bulunduğu hedefler; savaş uçakları, obüsler ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı. Terör hedeflerine yönelik atışların ardından dün saat 22.00 sıralarında zırhlı birlikler, beraberinde Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ile sınırı geçerek, karadan giriş yaptı.