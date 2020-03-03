Beşşar Esed, Suriye'de genel seçim tarihini açıkladı

Suriye 'nin resmi devlet haber ajansı olan Suriye Arap Haber Ajansı (SANA), ülkede 13 Nisan'da genel seçim düzenleneceğini açıkladı.

KARARNAME YAYINLANDI

Esed bugün, üçüncü meclis devresi için Halk Meclisi üyelerinin seçim tarihi 13 Nisan 2020 olarak belirlemek üzere 2020 yılının 76 sayılı kararnameyi yayınladı.

SON SEÇİME KATILIM YÜZDE 57 OLMUŞTU

Suriye'de her dört yılda bir yapılan genel seçimler en son Nisan 2016'da yapılmıştı. Bu seçimlerde Esed'ın partisi Baas'a bağlı Ulusal İlerici Cephe tek siyasi oluşum olarak katıldı. Katılımın yüzde 57,5 olduğu seçimlerde Esed'ın partisi 250 sandalyenin 200'ünü kazanmıştı. Savaş halindeki Suriye'de yapılan bu seçimler Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor.

ESED, 24 SAATTE ÇOK AĞIR DARBE YEDİ

Türkiye , özellikle İdlib'de Esad rejimine üst üste çok ağır darbeler vuruyor. TSK operasyonlara hız kesmeden devam ederken rejim gerek mühimmat gerek asker sayısı açısından büyük kayıplar veriyor. Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 327 rejim askerinin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.