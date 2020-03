BESD-BİR Başkanı Koca: "Piliç ve hindi eti üretimimizde bir sıkıntı yok"

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca, "Piliç ve hindi eti üretimimizde bir sıkıntı yok. Üretimimiz tüketici taleplerini karşılayacak düzeydedir ve aksamayacak." dedi.Koca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin kendilerinin de gerekli tedbirleri aldıklarını, beyaz et sanayicileri olarak üretimi aksatmadan sürdürdüklerini söyledi.Tüketicilerin bugünlerde daha sağlıklı beslenmelerinin önemine işaret eden Koca, "Sağlıklı beslenmede önemli rol oynayan tavuk ve hindi etinin yeterli miktarda üretimini gerçekleştirme ve aksatmadan tüketicilere ulaştırma konusunda her türlü önlemi almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.Sadece tüketicilerin değil yetiştiricilerin de rahat olmalarını isteyen Koca, "Piliç ve hindi eti üretimimizde bir sıkıntı yok. Üretimimiz tüketici taleplerini karşılayacak düzeydedir ve aksamayacak. Üretimle ilgili bir azalma söz konusu olmadığı için yetiştiricilik faaliyetlerimiz de aksamadan sürdürülecektir." diye konuştu."Tüketiciler rahat olsun"Koca, üretim için gerekli altyapı ve yeterli stoğun bulunduğunu, yem ham maddesi temininde de sıkıntılarının olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:"Tarım ve Orman Bakanlığımızın yeterli yem ham maddesinin varlığına ilişkin açıklamaları, herhangi bir sıkıntı yaşamamız durumunda Bakanlığımızın yanımızda olacağını bilmek konusunda bizlere moral vermiştir."Tüketicilerin rahat olmasını isteyen Koca, "Tavuk ve hindi eti üretimimizde bugün için herhangi bir sıkıntı olmadığı gibi gelecekte de üretimimizi aksatmayacağımız için sıkıntı yaşanmayacaktır." dedi.

Kaynak: AA