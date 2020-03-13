Beşeylül İlkokulunda 'Bir varmış, bir çokmuş' projesi
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokulu tarafından Etwinning Projesi kapsamında "Bir varmış, bir çokmuş" sloganıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.
13.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:50
Bilecik 'in Pazaryeri ilçesinde eğitim veren Beşeylül İlkokulu tarafından Etwinning Projesi kapsamında "Bir varmış, bir çokmuş" sloganıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi. Proje kapsamıdna Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin öğrencilere 'Mehmet Akif'le Bir Gün' isimli kitabı okudu
Etwinning Projesi değerler eğitimi kapsamında öğrencilere haftada bir gün kurum amirleri tarafından kitap okuma etkinliği düzenlenmeye başlandı. İlk olarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in katılımı ile başlanan proje, her hafta bir kurum amirinin katılımı ile gerçekleşmeye devam edecek. Bu kapsamında Pazaryeri Belediye Başaknı Zekiye Tekin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü nedeniyle öğrencilere 'Mehmet Akif'le Bir Gün' isimli kitabı seslendirdi. Kitap okuma etkinliğinin sona ermesi ile birlikte ilkokullar arası İstiklal Marşını ezbere en iyi okuma yarışmasında birinci olan 4'üncü sınıf öğrencisi Nesibe Betül Şentürk'e ödül veren Başkan Tekin, öğrenciler ile birlikte öz çekim yaparak hatıra fotoğrafı çekindi. - BİLECİK
Etwinning Projesi değerler eğitimi kapsamında öğrencilere haftada bir gün kurum amirleri tarafından kitap okuma etkinliği düzenlenmeye başlandı. İlk olarak Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in katılımı ile başlanan proje, her hafta bir kurum amirinin katılımı ile gerçekleşmeye devam edecek. Bu kapsamında Pazaryeri Belediye Başaknı Zekiye Tekin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü nedeniyle öğrencilere 'Mehmet Akif'le Bir Gün' isimli kitabı seslendirdi. Kitap okuma etkinliğinin sona ermesi ile birlikte ilkokullar arası İstiklal Marşını ezbere en iyi okuma yarışmasında birinci olan 4'üncü sınıf öğrencisi Nesibe Betül Şentürk'e ödül veren Başkan Tekin, öğrenciler ile birlikte öz çekim yaparak hatıra fotoğrafı çekindi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Etiketler : Zekiye Tekin, Pazaryeri, Bilecik, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Güncel
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Güncel
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı