Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Besi çiftçiliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

17.04.2020 23:35 | Son Güncelleme: 17.04.2020 23:37
Besi çiftçiliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Sakarya 'nın Akyazı ilçesinde bulunan bir besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Akyazı ilçesi Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan Y.E.T.'ye ait olduğu iddia edilen besi çiftliğinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Durumu gören çiftlik sahipleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına alırken, maddi hasar oluştuğu belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Sakarya, İtfaiye, Akyazı, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Gülben Ergen’den Ebru Şallı’ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor’da ülkemizi temsil edecek Haberler
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek
Haberler ›› 3. Sayfa ››Besi çiftçiliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

02:47: Devlet Arşivleri Başkanlığı, hazinesini dijital ortamda paylaşmaya başladı- Devlet Arşivi'ndeki... - Haberler 02:30: Kısıtlama saatlerinde alkollü yakalandılar, ortalığı birbirine kattılar - Haberler 02:28: Sokağı çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem - Haberler 02:27: Sokaklar boşaldı, köpekler oyun yaptı - Haberler 02:16: Eskişehir'den örnek görüntüler - Haberler 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı 22:26: Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü - Haberler 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti.