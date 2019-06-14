14.06.2019 21:31
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Besi çiftliğinde arkadaşını bıçaklayan kişi yakalandı

Besi çiftliğinde arkadaşını bıçaklayan kişi yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, geçtiğimiz pazartesi günü Afganistanlı arkadaşı Cabbar Miria'yı bıçakladıktan sonra kaçan İzzet Memuze (21), yakalandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, geçtiğimiz pazartesi günü Afganistanlı arkadaşı Cabbar Miria'yı bıçakladıktan sonra kaçan İzzet Memuze (21), yakalandı.
Pazartesi günü gece saatlerinde Gebze Cumaköy Mahallesi'nde bulunan bir besi çiftliğinde çalışan Afganistan uyruklu Cabbar Miria, aynı çiftlikte çalışan arkadaşı İzzet Memuze tarafından bıçaklandı. Cabbar Miria hastanede tedaviye alındı. İzzet Memuze olayın ardından kayıplara karıştı. İzzet Memuze bugün öğle saatlerinde jandarma tarafından Denizli Mahallesi Sığırcık mevkiinde yakalandı. Gözaltına alınan İzzet Memuze, adliyeye sevk edildi.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Afganistan, Gebze, Kocaeli, Güncel

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