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Besi çiftliğinde kaynak yaparken depodaki samanları yaktılar

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki besi çiftliğinde, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın samanları tutuşturmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yapılan 2 saatlik müdahale ile söndürüldü.

23.07.2019 19:14 Besi çiftliğinde kaynak yaparken depodaki samanları yaktılar
MUĞLA'nın Milas ilçesindeki besi çiftliğinde, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın samanları tutuşturmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yapılan 2 saatlik müdahale ile söndürüldü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında,  Cumhuriyet Mahallesi Şeftali İrimi mevkisindeki Mehmet Yalçıner'e ait besi çiftliğinin saman deposunda çıktı. Kaynak yapımı sırasında sıçrayan kıvılcımın samanları tutuşturması sonucu çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Durum fark eden Yalçıner ve komşuları yangına müdahalede bulundu. Yalçıner ve komşuları bir yandan da çiftlikteki bazı malzemeleri yanmaktan kurtarmak için uzaklaştırmaya çalıştı. Çiftlik çalışanlarının durumu bildirmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürürken, onlarca balya samanın zarar gördüğü belirlendi.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Cumhuriyet Mahallesi, İtfaiye, Milas, Güncel

Kaynak: DHA

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