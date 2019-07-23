Besi çiftliğinde kaynak yaparken depodaki samanları yaktılar
Muğla'nın Milas
ilçesindeki bir besi çiftliğinde, kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımın samanları tutuşturmasıyla yangın çıktı. İtfaiye
ekipleri su sıkarak yangını 2 satte güçlükle söndürürken, onlarca balya saman küle döndü.
Cumhuriyet Mahallesi Şeftali İrimi mevkiindeki Mehmet Yalçıner'e ait besi çiftliğinin saman deposunda, bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yalçıner, komşularının da yardımı ile alevlere müdahale edip, bir yandan da çiftlikteki bazı malzemeleri yanmaktan kurtarmak için uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çiftlik çalışanları da durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerin de gelmesiyle alevlerle daha etkin mücadele edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangını 2 saatte söndürürken, onlarca balya saman zarar gördü. Yangına, kaynak yapımı sırasında sıçrayan kıvılcımın neden olduğu belirlendi.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.