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Besi damında kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlıya gözaltı

Malatya'da, besi damını seraya dönüştürerek hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

14.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:46
Besi damında kurduğu serada hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlıya gözaltı
Malatya 'da, besi damını seraya dönüştürerek hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışması neticesinde, merkez Battalgazi ilçesine bağlı kırsal Ağılyazı Mahallesi'ndeki besi damının seraya dönüştürülerek hint keneviri ekildiği tespit edildi.
Söz konusu yere operasyon düzenleyen ekipler, üzeri naylonlarla örtülü 53 kök hint keneviri ile bir ruhsatsız silah ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Malatya, Güncel
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