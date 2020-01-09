Haberler » Güncel » Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika - Haber

Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika

Samsun'un Ayvacık ilçesinde düzenlenen 'Besi Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

09.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:29Besi yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifika
'un ilçesinde düzenlenen 'Besi Yetiştiriciliği Kursu'nu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında Ayvacık Ziraat Odası, Halk Eğitim Merkezi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliği ile Ziraat Odası Mühendisi Ömer Faruk Yılmaz tarafından açılan Besi Yetiştiriciliği Kursu'nu başarı ile tamamlayan 32 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Törene İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem, İlçe Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Sarıoğlu, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve tarım danışmanları katıldı.

Törende İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Padem tarafından katılan muhtarlara, ziraat odası delegelerine ve kursiyerlere hayvancılık destekleme kapsamında verilen yüzde 40 hibe düve alım desteği projesi ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Ayvacık Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Arslanbay, ilçe genelinde 3 bin kişiye kurs imkanı sağladıklarını, talep olduğu takdirde her türlü kursu açabileceklerini, muhtarların özellikle bu konuda duyarlı olmalarını söyleyerek kursiyerlere sertifikalarının hayırlı olmasını temennide bulundu. - SAMSUN

Ayvacık, Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:34  Kocaeli'deki 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı - Haber
19:33  BM Güvenlik Konseyi'nde ABD-İran gerilimi görüşüldü (1) - NEW - Haber
19:33  Tokat bakan albayrak iş dünyasıyla bir araya geldi-2 - Haber
19:33  Adana lastiği patlayınca devrilen midibüsteki 30 işçi yaralandı-ek - Haber
19:29  Başkan Pekmezci'den Gazeteciler Günü mesajı - Haber
18:27  Yolda yürüyen kadın, arkasından gelen şahsın yaptığı hareketle hayatının şokunu yaşadı - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:40  Okulunu değiştiren liseli Cihan, öldürülmekten kurtulamadı - Haber
9.01.2020 19:36:50