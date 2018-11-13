Besiad Yeni Yönetimi Yapacağı Çalışmaları Anlattı

Bodrum
Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneğinin (BESİAD) yeni yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluştu.
Derneğin geçen ay yapılan olağan genel kurulu sonrasında oluşturulan yönetim kurulunun yapacağı çalışmalar, bir kafede düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında anlatıldı.
Daha öncede başkanlık yaptığı derneğin 10'uncu döneminde yeniden başkanlığa seçilen Engin Kaplan, toplantıda yaptığı konuşmada, BESİAD'ın attığı her türlü adımın mutlaka bir sosyal fayda boyutunun olduğunu, ilçenin eksiklerinin giderilmesi konusunda iş dünyası gözüyle Bodrum'a bakıp endişelerini veya çözümlerini dile getireceklerini söyledi.
"Mavi yolculuk" rotalarının somutlaştırılması, turizm sektörü ve inşaat sektörünün sorunları, Bodrum guletinin bir marka olarak hak ettiği yeri bulması ve tekne imalat sektörünün sorunları ile ilgili çalışmaları da olacağını işaret eden Kaplan, Bodrum'un bir butik fuar merkezi olması konusunda ciddi çalışmalara imza atacaklarını söyledi.
Sorunların giderilmesinde toplumsal farkındalık oluşturmak için bir takım projeleri olacağını da anlatan Kaplan, tabelaların çirkin bir görüntü oluşturduğunu savunarak şunları söyledi:
"Bodrum'un nezih bir turizm kenti olmasının önündeki çok komik ve bariz engellerden bir tanesi tabela problemi. Birinizin tabelası diğerinden büyük değilse görünemediğiniz, sonra diğerinin daha büyük olması gerektiği, o zaman ötekinin daha parlak renkte olması gerektiği bir sonsuz çirkinlik içindeyiz. Bu konuda akademik alt yapısı olan, bütün paydaşların mutlu olacağı bir çözüm üretip Bodrum'a sunuyor olacağız."