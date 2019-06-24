Besici 2 kardeş çayda boğuldu

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, koyunlarının uzayan yünlerini kırktıktan sonra temizlenmek için Akçay Çayı'na giren besici Süleyman Şimşek (34) ile kardeşi Kamil Şimşek (32), boğuldu.

Bozdoğan'ın kırsal Yazıkent Mahallesi ile Nazilli'nin kırsal Beğerli Mahallesi arasındaki Kızılçakır Mevkii'ne bu sabah giden besici Süleyman Şimşek ile kardeşi Kamil Şimşek, koyunlarının uzayan yünlerini kesti. Üzerleri tüy olan iki kardeş, temizlenmek için Akçay Çayı'na girdi. Bir anda çırpınmaya başlayan iki kardeş, akıntıya kapıldı. Bozdoğan'daki sulama birliğinin personeli, saat 11.30 sıralarında, suyun üzerinde iki kardeşin hareketsiz duran bedenlerini buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kamil Şimşek'in öldüğü belirlendi. Hayatta olan ve ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Süleyman Şimşek ise yolda yaşamını yitirdi. İki kardeşin cesetleri, Bozdoğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın

Kaynak: DHA