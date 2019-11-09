Haberler » Güncel » Besici çift koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvurdu - Haber

Besici çift koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde geçimini besicilikle sağlayan çift, besledikleri 50 koyundan 40'ının çalındığı iddiasıyla polise müracaat etti.

09.11.2019 18:23 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:30
'nın merkez ilçesinde geçimini besicilikle sağlayan çift, besledikleri 50 koyundan 40'ının çalındığı iddiasıyla polise müracaat etti.
Dağcı Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesindeki ağılda 50 koyunu bulunan Hasan Ali (64) ve Ayşe Akgül (50) çifti, hayvanlarının yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine koyunlarını aramaya başlayan çift, 10 hayvanı evlerinin yaklaşık 5 kilometre uzağındaki arazide buldu, diğerlerinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
Olay yerine gelen polisler, ağılda ve çevresinde incelemelerde bulundu.
AK Parti Sözcüsü Çelik tweet attı
Durumdan haberdar olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sesinizi duyduk, çok üzüldük, geçmiş olsun. Emeğinizi ve sevginizi çalan hırsızları bulmak için ilgili tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar." ifadesini kullandı.
Besici çift koyunları çalındığı iddiasıyla polise başvurdu

Hasan Ali, Kürkçüler, Sarıçam, Adana, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:13 Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:12 Beylikdüzü'nde kitap fuarı yoğunluğu
19:12 Spor türkiye motokros şampiyonası 4'üncü ayak finalleri başladı
19:12 Sivas aradaşlarının şaka için taktığı kelepçeyi, itfaiye çıkarttı
19:12 Denizli'de uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen evde cinayet
19:11 Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
19:05 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya Başbakanı Angela Merkel'e davet
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 81. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum
18:33 Metin Feyzioğlu'ndan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak açıklaması: Her ikisinin de kaleminde kan vardır
17:58 Bakan Varank'tan İmamoğlu'nun temel atmama törenine tepki: Kimlere peşkeş çekiyorsun
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 19:14:14