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Besiciler "mera sevinci" yaşıyor

Yurtta "kara kış"ın en sert ve çetin geçtiği illerden olan Erzurum'da baharın gelmesiyle meraların yeşermeye başlaması üzerine besiciler, hem yem maliyetlerini düşürmek hem de inek, koyun ve kuzularının daha sağlıklı olup iyi beslenmesi için hayvanlarını meralara saldı.

08.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:24
Besiciler

Yurtta "kara kış"ın en sert ve çetin geçtiği illerden olan Erzurum 'da baharın gelmesiyle meraların yeşermeye başlaması üzerine besiciler, hem yem maliyetlerini düşürmek hem de inek, koyun ve kuzularının daha sağlıklı olup iyi beslenmesi için hayvanlarını meralara saldı.

Hayvancılığın geliştirilmesi ve "1 milyon büyükbaş hayvan sayısı" hedefi doğrultusunda ilgili kurumların meralardaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüldüğü ildeki besiciler, hayvanlarını meralarda otlatarak, hem maddi acıdan nefes alıyor hem de süt üretiminde artan verimlilikten dolayı yüzleri gülüyor.

Besicilerden Nuhi Naci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharın gelmesi ve meraların yeşermesiyle sevinç yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 100 büyükbaş hayvanını merada otlattığını ifade eden Naci, "İlkbahar geldi ve meralarımız yeşermeye başladı. Hayvanlarımızı otlattığımız zaman hem maliyet hem de bakım açısından rahatlıyoruz. Hayvanlarımıza sağlık açısından da yaylım iyi geliyor. Hayvanlarımızı gün boyunca meralarda otlatıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Besiciler 'mera sevinci' yaşıyor - Haberler

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