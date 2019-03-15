Besicilere Hayvanlar İçin "Ayak Sağlığı" Uyarısı

Kaynak: AA

Samsun Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Kavak Temsilcisi Turgay Özgür, besicilere büyükbaş hayvanlarda tırnak ve ayak bakımı konusunda uyarılarda bulundu.Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların refahı ve verimin artırılması için ayak ve tırnak bakımının önemli olduğunu söyledi.Hayvanların tırnağının 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez kesilmesi önerisinde bulunan Özgür, "Tırnak hastalıkları çok acı verdiği için hayvanda üzerine basamama, dolayısıyla topallama, şişlik, iltihap, ateş şeklinde sorunlara neden olur. Acı çeken hayvan yem yemek istemez, huzursuz ve sıkıntılıdır. Bunların birleşimiyle yem yemeyen inek, süt üretemeyeceği için süt veriminde düşme, döl tutmama, yavru atma gibi sorunlar birbirini izleyecektir. Dolayısıyla hayvanların refahı ve verimin artması için ayak ve tırnak bakımına önem verilmelidir." dedi.Erken teşhis ve zamanında yapılan bakımın önemine değinen Özgür, besicilerin bu konuyu ihmal etmemelerini gerektiğini, tarım kuruluşları veya veteriner hekimlerden bilgi alınabileceğini kaydetti.