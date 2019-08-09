Besicilere "sahte para" uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların sahte para kontrol makinesi ve kalemine dahi takılmayan paralar ürettiğini belirterek, besicilere, acele etmeden müşteriyi tanıyarak satış yapmalarını önerdi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahte parayla alışverişe bayramlarda daha sık rastlandığını söyledi.

"Bayram öncesi puslu havalara benzer." diyen Şahin, bayramda dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Şahin, mağduriyet yaşanmaması için tüm banknotların mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bununla alakalı tedbirler olabilir. Sahte parayı ayırt edici makineler, kalemler, kabartma kısımlarla tespit etme gibi çeşitli durumlar var. Parayı çok iyi tanıyan insanlar bunu tespit edebiliyor. Esnaf büyük paralara bakıyor. Sahtekarlar da büyük paralara çok bakıldığı için küçük paraları piyasaya sürüyor. Piyasaya en çok kurbanlıkların bulunduğu yerlerde sahte para sürülüyor. Kurbanlık hayvanı bir yıl boyunca yetiştiren çiftçimiz, hayvancımız o kalabalıkta parayı sayıp cebine atar. Sahte olup olmadığını kontrol etmek aklına gelmiyor. Acele etmemek, aceleye getirenler varsa onlardan uzak durmak gerekiyor. Bir sene uğraşılan 8-10 bin lira değerindeki bir hayvan bir anda sahte parayla uçup gidecek. Bir de biz bu sahte parayı alıp harcarsak ve parayı alan kişi sahte olduğunu anlarsa bizi polise şikayet ediyor. Bir de polise ifade vermek durumunda kalıyoruz."

Besicilere, acele etmeden, müşteriyi tanıyarak satış yapmalarını öneren Şahin, "Ne makine ne kalem ne de diğerleri çok fazla tedbir değil, bunu bile aşan sahte paralar yapılabiliyor. Parayı iyi tanıyarak acele etmeden güven içinde alışveriş yapmak lazım." dedi.

Şahin, kurbanlık alışverişlerinde alıcının kimlik bilgilerini öğrenmenin de sahte paraya karşı bir önlem olduğunu, vergi gerekçe gösterilerek kimlik bilgilerinin alınması gerektiğini ifade etti. Şahin, önceki yıllarda sahte parayla ilgili yüzlerce şikayet aldıklarını aktardı.

İnternet üzerinden hayvan satışına da değinen Şahin, "Uzaktan satışa biz hep temkinli baktık. Bizler görerek alınan ürünlerde yaşanan problemi çözmekte bile sorunlar yaşıyoruz. Kaldı ki internetten canlı hayvan alınmaz. Her ürünü, her malı görerek almalıyız." dedi.

Kaynak: AA