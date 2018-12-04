Besicilere Yanıkara Hastalığı Uyarısı

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Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, yanıkara hastalığına yakalanan hayvanın kesilemeyeceği uyarısında bulundu.
Demir, yaptığı yazılı açıklamada, yanıkara teşhisi konulan hayvanın hiçbir parçasının insan gıdası olarak tüketilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.
Sığırlarda görülen yanıkara hastalığının ölümcül bir hastalık olduğuna dikkat çeken Demir, şu uyarılarda bulundu:
"Özellikle sonbahar ve kış başlangıcında patates ve pancar ekilen tarlalarda ve hastalıktan ölen hayvanların gömülmeden bırakıldığı meralarda otlatılan sığırların boyun, omuz, kalça gibi kas yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde sıcak, ağrılı ve üzerine basıldığında çıtırtılı ses çıkartan gazlı şişlikler oluşturur. Solunum güçlüğü, topallık ve depresyon görülür. Geviş getirme durur. Diş gıcırdama vardır. Solunum güçlüğü ve kalp yetmezliği başlar. Vücut sıcaklığı artar. Yoğun kas olan bölgelerde çıtırtılı şişlikler oluşur ve daha sonra bu şişlikler birleşir. Bu aşamadan sonra da ölüm gerçekleşir. Bu hastalıkta ölüm oranı yüz 98'dir. Hastalık çok hızlı seyrettiği için tedavisi zordur. Tedavi edilse bile vücutta hasarlar meydana getirir."
Yanıkara hastalığına önlem olarak aşılamaların sağlıklı ve verimli olabilmesi için hayvanlarda hastalık görülmeden önce her yıl aşı yapılması gerektiğini ifade eden Demir, hayvan yetiştiricilerinin herhangi bir durum karşısında tarım müdürlüklerini haberdar etmesini istedi.
04 Aralık 2018 Salı 12:00