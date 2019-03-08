Kaynak: AA

Tunceli'de kış aylarının çetin geçtiği Ovacık ilçesinde, köylerde küçükbaş hayvan yetiştirerek geçimini sağlayan besiciler, stoklarındaki yemlerin azalması sebebiyle hayvanlarını ağaç dallarıyla besliyor.Kış şartlarının hayatı olumsuz etkilediği ve beyaz örtüyle kaplı olan ilçedeki besiciler, hayvanları için yaz aylarında depoladıkları ot ve samanların azalması nedeniyle keçi sürülerini beslemek için köylerine yakın mesafedeki ağaçlık alanlara götürüyor.Besiciler, otlak alanlarının karla kaplı olması yüzünden otlayamayan keçilerinin beslenme ihtiyacını, budadıkları kavak ve söğüt ağaçlarının dalları ile gidermeye çalışıyor.Kimi zaman uzunluğu 20-30 metreyi bulan ağaçlara tehlikeye aldırış etmeden tırmanan besiciler, balta ve satır yardımıyla ağaçları budayıp kar üzerine düşen dallarını sırtlayarak bir araya topluyor.Karlı yollarda giydikleri kar ayakkabısı "hedik" ile patika yol açan besiciler, daha sonra keçi sürülerini ağıllardan dışarı salarak bu yoldan ağaçların kesildiği alana ulaştırıyor.Beyaz örtü üzerinde bir süre ağaç dalları ve kabuklarıyla beslenip yol güzergahındaki ırmaklarda su ihtiyacını gideren keçiler, karınları doyduktan sonra sahiplerince yeniden ağıllara alınıyor.İlçenin Konaklar köyünde yaşayan besici Nihat Derman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim şartları dolayısıyla zorlu yaşam sürdüklerini söyledi.Hayatlarının hayvanlarla ilgilenmekle geçtiğini belirten Derman, "Bu yıl kış mevsiminin çetin ve uzun geçmesinden dolayı yaz aylarında samanlıklara depoladığımız ot, yonca ve buğday samanı azalmaya başladı.Kışın daha pahalı olan yemleri satın almaya bütçemiz yetmediği için hava şartlarının iyi olduğu günlerde keçiler için ağaçları buduyoruz." dedi.Derman, bu kış önceki yıllara göre daha fazla kar yağdığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Geçen yıl bu vakitte ilkbahar yüzünü göstermiş, karlar erimeye başlamıştı ve hayvanlarımızı doğaya salmıştık ama bu yıl beklenenden daha fazla kar yağdı. İlçede halen yer yer kalınlığı 3 metreyi aşan kar tabakası var. Köy çevresindeki çeşitli ağaç türlerini budayıp keçilere yediriyoruz, hem hayvanlarımız doyuyor hem de oğlaklar annelerindeki süt miktarının artmasıyla daha iyi besleniyor."