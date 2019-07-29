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Besicilerin koyun kırkma telaşı başladı

Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde hayvan sahipleri, havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını kırkmaya başladı.

29.07.2019 15:45 Besicilerin koyun kırkma telaşı başladı
Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde hayvan sahipleri, havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını kırkmaya başladı.
Hayvan sahiplerinden Mehmet Salih Belet, koyunların daha rahat otlamaları ve sıcaklardan etkilenmemeleri için kırkım yaptıklarını söyledi.
Temmuz ayının sonlarına doğru bu işlemi yapmaya başladıklarını aktaran Belet, "Kuzuları kırkmadan bir gün önce derelerde yıkıyoruz. Makinelerle kırkma yapanlar var ama biz arazide kırkma yaptığımız için makasla yapıyoruz. El alışkanlığı olduğu için zor gelmiyor. Bir koyunu kırkma işlemi 5-10 sürüyor." dedi.
Önceki yıllarda yorgan, çorap, eldiven yapımında ve kızların çeyizlerinde kullanılan yünün artık ilgi görmediğini belirten Belet, bu nedenle bazı hayvan sahiplerinin kestikleri yünleri değerlendiremediğini ifade etti.

Mehmet Salih, Saray, Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA

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