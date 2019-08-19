Haberler» Güncel» Haber

Besicinin 900 bağ otu yangında kül oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir besicinin evinin bahçesinde çıkan yangında 900 bağ ot yandı.

19.08.2019 11:14 Besicinin 900 bağ otu yangında kül oldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir besicinin evinin bahçesinde çıkan yangında 900 bağ ot yandı.
Vatan Mahallesi Sümbül Sokağı'nda oturan ve geçimini besicilik yaparak sağlayan Mehmet Şirin Yavuz'a ait müstakil evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle bir anda bahçede toplu halde bulunan ot yığınlarını sardı.
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye görevlileri ve polise bildirdi.
İtfaiye görevlilerinin uzun uğraşlarıyla çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, Yavuz'un kışın hayvanlarının besin ihtiyacını karşılamak için topladığı 900 bağ ot kül oldu.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20   Başkan Uysal: "Kaleiçi Old Town Festivali'ne rekor katılım bekliyoruz"
12:20   TONLARCA DOMATESİ ÇÖPE ATAN İŞ YERİ SAHİBİ: 20-30 KASA DÖKTÜK -1
12:19   Prof. Dr. Akgün:   Maarif Okulları aracılığıyla etkili bir kültür diplomasisi yürütülüyor
12:19   Kayyum atanan Diyarbakır, Van, Mardin belediyelerinin internet siteleri kapatıldı
12:18   Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması
12:17   Çaya elektrik verip balık avlamak istedi, akıma kapılarak öldü
12:17   Çaya elektrik verip balık avlamak istedi, akıma kapılarak öldü