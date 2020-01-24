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Besicinin çifte ikiz buzağı sevinci

Kayseri'de hayvancılıkla uğraşan Mehmet Satılmış'ın iki ineği, erkek ve dişi ikiz buzağılar doğurdu.

24.01.2020 09:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 09:51Besicinin çifte ikiz buzağı sevinci
'de hayvancılıkla uğraşan Mehmet Satılmış'ın iki ineği, erkek ve dişi ikiz buzağılar doğurdu. 4 buzağının prematüre doğmasının ardından Mehmet Satılmış, buzağıları hayatta tutabilmek için özen göstererek biberon ile besliyor.

ilçesine bağlı Kopçu Mahallesinde büyükbaş hayvancılık işletmesi bulunan Mehmet Satılmış'ın inekleri ikiz erkek ve ikiz dişi buzağı dünyaya getirdi. Prematüre olarak doğan 4 buzağıyı hayatta tutabilmek için büyük çaba sarf ettiğini söyleyen Mehmet Satılmış, "Buzağıları zor şartlarda hayatta tutmaya çalışıyorum. İlk doğduklarında ikiz buzağıları bir süre evde besledim" dedi.

Mehmet Satılmış'ın Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne küpeleme işlemi için verdiği dilekçe sonrasında yetkililer, 4 buzağıyı muayene etti. Sağlık taramaları veteriner hekim tarafından gerçekleştirilen buzağılardan birisine kabızlık teşhisi konulurken, yapılması gerekenler konusunda Mehmet Satılmışa bilgiler verildi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ise ikiz buzağılar için Mehmet Satılmış'a biberon hediye edildi. - KAYSERİ

Mehmet Satılmış, Yahyalı, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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