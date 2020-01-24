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Besicinin iki ineği ikiz doğurdu

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde besicilik yapan Mehmet Satılmış'a (55) ait iki inek, ikiz buzağı doğurdu.

24.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:01Besicinin iki ineği ikiz doğurdu

KAYSERİ'nin ilçesinde besicilik yapan Mehmet Satılmış'a (55) ait iki inek, ikiz buzağı doğurdu.

İlçede büyükbaş hayvancılık işletmesi bulunan besici Mehmet Satılmış'ın iki ineği, 2 hafta önce 3 gün arayla ikiz buzağı doğurdu. Satılmış, buzağıların küpeleme işleminin gerçekleşmesi için Yahyalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvuru yaptı. Müdürlükte görevli veteriner hekimler de elektronik küpeleme işlemini gerçekleştirdi. Mehmet Satılmış, 2 ineğinin 3 gün arayla ikiz buzağı doğurduğunu belirterek, "İneklerimiz ikiz doğurunca çok sevindik. Buzağılar erken doğduğu için zor şartlarda hayatta tutmaya çalıştık. Buzağıları uzun süre evde biberonla besledik. Şu an sağlık durumları gayet iyi" dedi.



Mehmet Satılmış, Yahyalı, Güncel

Kaynak: DHA

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