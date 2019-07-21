Haberler» Güncel» Haber

Besicinin umudu otlar yangında kül oldu - AĞRI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çıkan yangında, besicilikle geçimini sağlayan ailenin, kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı yaklaşık 25 bin balya ot kül oldu.

21.07.2019 16:31
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde çıkan yangında, besicilikle geçimini sağlayan ailenin, kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladığı yaklaşık 25 bin balya ot kül oldu.
İlçeye bağlı Ergözü köyünde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan besici Bekir Kahraman'a ait çiftlikteki ot balyalarının istiflendiği depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Eleşkirt ve Ağrı belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla 3 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü.
Olayda, yaklaşık 25 bin balya ot yandı, depo kullanılamaz hale geldi.
Çiftlik sahibi Bekir Kahraman'ın kardeşi Serkan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında 25 bin balya otun küle döndüğünü söyledi.
Yangında can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını ifade eden Kahraman, yangında kül olan otun, yaklaşık 410 ton ağırlığında olduğunu dile getirdi. Besicinin umudu otlar yangında kül oldu - AĞRI
Kaynak: AA
Eleşkirt, Ağrı, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:06   NATO SAVAŞ GEMİSİ 19 GÜN SONRA KARADENİZ'DEN AYRILDI
17:06   Hong Kong'da halk Çin'e iade yasasını protesto için tekrar sokaklarda
17:05   Plaj Futbolu Milli Takımı İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu
17:01   15 yaşındaki gencin kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
17:00   Bahçeli: "Uyuyan devin üzeri örtülmek istenmektedir"
17:00   Köylere ulaşım sağlandı - DÜZCE
16:59   SİLİVRİ'DE İKİ KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI