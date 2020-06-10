Besiciye üçüz buzağı sürprizi

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir besicinin ineği, bir batında üçüz buzağı doğurdu.

10.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:35
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir besicinin ineği, bir batında üçüz buzağı doğurdu.
Harman Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ahmet Görgülü, ineğinin doğumu için veteriner sağlık teknisyeni Burak Yağız'dan yardım istedi.
Ahıra gelen Yağız'ın yardımıyla birkaç dakika arayla iki dişi bir erkek, üçüz buzağı sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
Görgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır büyükbaş hayvan üreticiliği yaptığını, ilk defa başına böyle bir şey geldiğini söyledi.
Üçüz buzağıların kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Görgülü, "Çok sevinçliyim. Büyükbaş hayvan üreticiliği yaptığım için memnum, 40 yıldır üretim yapıyorum. Böyle bir olay ilk defa başıma geliyor. Ayrıca ülke ekonomisine ve hayvancılık sektörüne katkımız olduğundan da mutluyum. Çok seviniyorum." dedi.
Sığır yetiştiriciliğinde üçüz doğumun nadiren görüldüğünü ifade eden veteriner Burak Yağız ise kendisi için de şaşırtıcı bir durum olduğunu söyledi.
Yağız, "9 ay önce suni tohumlama ile gebe bırakılan ve hamileliği boyunca hep takip ettiğimiz simantal melezi ineğimizden, üçüz buzağı almak nasip oldu. Üçüzlerimizin ve annemizin durumları gayet sağlıklı, yetiştiricimizin yüzü gülüyor. Onun yüzü güldüğü için biz de mutluyuz." dedi. Besiciye üçüz buzağı sürprizi

Kaynak: AA

Etiketler: Burak Yağız, Doğanhisar, Konya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, ’Evleniriz ama bana el süremezsin’ dedim Haber
Nişanlısının boğazını keserek öldüren Zehra: Engelliydi, 'Evleniriz ama bana el süremezsin' dedim
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var Haber
Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Derya, kendisine deodorant şişesiyle istismarda bulunan tecavüzcüsünün tutuklanmasını istiyor Haber
Derya, kendisine deodorant şişesiyle istismarda bulunan tecavüzcüsünün tutuklanmasını istiyor
CHP’li Tanal’ın TBMM’de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti Haber
CHP'li Tanal'ın TBMM'de oturduğu masayı tahrip ettiği görüntüler tepki çekti
Vatandaşların yüzde 73,3’ü Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor Haber
Vatandaşların yüzde 73,3'ü Ayasofya'nın ibadete açılmasını istiyor
Haberler››Güncel››Besiciye üçüz buzağı sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: MANİSA Kirazları yediler, para bırakıp helallik istediler - Haber 15:06: ISPARTA Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep kurtarıldı - Haber 15:05: Canları çekince bahçeden kiraz yediler, para bırakıp helallik istediler - Haber 15:04: Başı balkon korkuluğuna sıkışan minik Zeynep'i, itfaiye kurtardı - Haber 15:04: Sanayi esnafı dezenfekte çalışmalarından memnun - Haber 14:58: Bazı bankalar kredi faizlerini düşürmemekte ısrar ediyor! 200 bin liralık kredide 150 bin liralık maliyet farkı var - Ekonomi 14:47: Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir - Haber 14:32: TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi - Haber 12:11: 30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular - Haberler 10:06: Çorum'da çobanın "Aslan gördüm" iddiası ekipleri teyakkuza geçirdi - Haber