Beşikdüzü İlçesindeki Yangın

Trabzon
'un Beşikdüzü
ilçesinde bir süre önce bir iş yerinde meydana gelen yangının gaz sıkışmasından kaynaklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede Cumhuriyet Mahallesi
Sabri Dilek Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Metin Kundura adlı iş yerinin deposunda 7 Mart'ta saat 22.30 sıralarında çıkan yangının kamuoyuna patlama olarak yansıtıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Uzman ekiplerce mahallinde yapılan çalışmalarda, depo içerisinde henüz sebebi belli olmayan bir şekilde çıkan yangın neticesi oluşan sıkışmadan dolayı yüksek ses çıkararak, depo camlarının tamamen kırıldığı, dolayısıyla bunun bir patlama değil, sadece gaz sıkışmasından kaynaklı cam patlaması olduğu, olayda herhangi bir patlayıcı ve benzeri maddenin kullanılmadığı, atılmadığı, yangının deponun içerisinden başladığı tespit edilmiştir. Depo sahibi şahsın o esnada orada olduğu, çeşitli yerlerinden yaralandığı ve tedavisinin hastanede sürdüğü, soruşturma kapsamında inceleme ve araştırmalarımız çok yönlü devam etmektedir."
Beşikdüzü, Güncel
Kaynak: AA