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Beşikdüzü'nde kayıp alzheimer hastası aranıyor

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, önceki gün mantar toplamak için gittiği ormanlıkta kaybolan alzheimer hastası Mehmet Doğan (87) için arama çalışması başlatıldı.

30.09.2019 15:56Beşikdüzü'nde kayıp alzheimer hastası aranıyor
TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde, önceki gün mantar toplamak için gittiği ormanlıkta kaybolan alzheimer hastası Mehmet Doğan (87) için arama çalışması başlatıldı.
Beşikdüzü'ne bağlı Bayır Mahallesi'nde oturan, alzheimer hastası Mehmet Doğan, ormanda mantar toplamak için önceki gün evden çıkıp, bir daha dönmedi. Yakınları, Doğan'a ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgede jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT ekipleri çalışma başlattı. Drone destekli, iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları, 60 kişilik ekiple mahallede ve Bayırköy Yaylası'nda sürdürülüyor.



Mehmet Doğan, Beşikdüzü, Güncel

Kaynak: DHA

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