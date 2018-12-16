Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş
evinde Trabzonspor
ile karşılaştı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Yusuf'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Hüseyin'in kafa vuruşunda Karius topu kornere çeldi. 8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma
'nın ceza sahası içine yaptığı ortada Güven'in şutu direğin yanından auta çıktı. 22. dakikada Yusuf Yazıcı
'nın kullandığı serbest vuruşta Karius boşa çıkarken Rodallega'dan seken top Nwakaeme'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun boş kaleye gönderdiği top üst direkten geri döndü. 31. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adriano'nun şutunu kaleci Uğurcan çeldi.. 45+1. dakikada Quaresma'dan seken top Sosa'nın önünde kaldı. Yusuf'un ceza sahası içine yaptığı ortada Medel'i geçen top Rodallega'da kaldı. Bu futbolcu Karius'u çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi. 0-1
47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onazi'nin ceza sahası dışına verdiği pasta Nwakaeme'nin plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2 52. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Yusuf'un vuruşunu kaleci Karius oyun alanı içine çeldi. 54. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner'in ceza sahası içine indirdiği topta Ljajic'in şutu direğin üstünden auta çıktı. 57. dakikada sol kanattan Caner'in ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Dorukhan'ın şutunda Onazi'nin müdahalesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2 65. dakikada Ljajic'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Vida'nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan kornere çeldi. 68. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan'ın ceza sahası içine verdiği pasta Dorukhan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti ancak Halil Umut Meler VAR'a gitti ve gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. 86. dakikada sol kanatta topla buluşan Amiri'nin şutunu kaleci Karius kornere çeldi. 87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ljajic'in ceza sahası içine açtığı ortada Caner'in kafa vuruşu kaleci Uğurcan kurtardı. 90+3. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında ceza sahası içinde Caner'in kafa vuruşu direğe çarpıp auta çıktı. 90+6. dakikada Ljajic'in kullandığı kornerde Gökhan'ın kafası Uğurcan'dan sekti. Son olarak arka direkte Mustafa kafayla topu filelere gönderdi. 2-2
KÜNYE
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre
Eyisoy xx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xx Beşiktaş: Karius xx, Dorukhan xxxx, Necip x (Gökhan Gönül
dk. 46 xx), Vida xxx, Adriano xx, Medel xx, Atiba xx, Quaresma x (Caner dk. 46 x), Ljajic xxx, Lens xx, Güven x (Mustafa Pektemek
dk. 82 xxx) Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Fatih
, Gökhan Töre
, Larin, Utku, Love Teknik Direktör: Şenol Güneş
Trabzonspor: Uğurcan xx, Pereira xx, Hüseyin xx, Toure
xx, Novak xx, Onazi x, Sosa xx (Batuhan dk. 65 x), Abdülkadir xxx, Yusuf x (Amiri dk. 85 ?), Nwakaeme xx (Ekuban dk. 74 x), Rodallega xx Yedekler: Esteban, Kamil, Hosseini, Olcay, Abdulkadir Parmak, Ibanez, Zeki Teknik Sorumlu: Ünal Karaman
Goller: Rodallega (dk. 45+1), Nwakaeme (dk. 47) (Trabzonspor), Onazi (dk. 57 k.k.), Mustafa (dk. 90+6) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dorukhan, Ljajic, Caner (Beşiktaş), Pereira (Trabzonspor)
(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Ricardo Quaresma,Trabzonspor,Beşiktaş
16 Aralık 2018 Pazar 21:16