Beşiktaş 10 Eksikle Başladı!

Beşiktaş
, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü
ile yapacağı karşılaşmanın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
10 eksik
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic
, Atiba Hutchinson
, Cyle Larin, Domagoj Vida
, Pepe, Ryan Babel
, Gary Medel
, Enzo Roco
, Oğuzhan Özyakup
ve Güven Yalçın, antrenmana katılmadı. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş
yönetimindeki idmanda siyah-beyazlı oyuncular, istasyon koşularının ardından pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman kondisyon koşularıyla tamamlandı.
Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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14 Kasım 2018 Çarşamba 21:40