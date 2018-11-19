19 Kasım 2018, 22:50
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Beşiktaş 10 Eksikle Çalıştı!

Beşiktaş 10 Eksikle Çalıştı!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını 10 eksik futbolcuyla sürdürdü.



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, istasyon koşuları ve esneme hareketleriyle başladığı bildirildi.

Pas, 5'e 2 top kapma, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla devam eden idmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

10 futbolcu yer almadı

İdmana milli takımlarda bulunan Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Pepe Lima, Ryan Babel, Gary Medel, Enzo Roco, Oğuzhan Özyakup ve Güven Yalçın'ın katılmadığı kaydedildi.

Altyapı takımlarından 7 oyuncu katıldı

Öte yandan siyah-beyazlıların 21 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz ve Marlon Bülent Üçüncü ile 19 Yaş Altı Akademi Takımı'ndan Rıdvan Yılmaz'ın da antrenmanda yer aldığı belirtildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.

MKE Ankaragücü,Beşiktaş

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