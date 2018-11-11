Beşiktaş: 103 - Mersin Büyükşehir Belediyespor: 99

Beşiktaş
bu sonuçla ligde 5. maçında 4 galibiyetini alırken, Mersin
BŞB iki galibiyette kaldı.
Hakemler: Orkun Yurtdaş, Abdullah İlik, Anıl Veziroğlu
Beşiktaş: Esra Erden Atacan 11, Kübra İmren Siyahdemir 14, Mitchell 34, Akhator 16, Bahar Çağlar
14, Mircheva 2, Bahar Yapar, Epoupa 12, Melek Uzunoğlu
Mersin Büyükşehir Belediyespor
: Asena Yalçın 18, Burcu Çiğil 3, Petronyte 27, Walker 13, Mitchell 23, Melis Atalay, Melisa Korkmaz, Cado 15
1. Periyot: 22-17
Devre: 35-37
3. Periyot: 57-61
Normal süre: 83-83
Beşiktaş Spor Kulübü,Büyükşehir Belediyespor,Mersin,Beşiktaş
11 Kasım 2018 Pazar 18:40