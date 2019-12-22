Beşiktaş: 2-1 (İLK YARI)

Olgucan KALKAN/

STAT: Ülker

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarın Ongun

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Ozan Tufan, Gustavo, Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Caner Erkin, Burak Yılmaz

GOLLER: Dk. 23 (P) Kruse, Dk. 32 Ozan Tufan (Fenerbahçe) - Dk. 45+5 Atiba ( Beşiktaş

SARI KARTLAR: Deniz Türüç (Fenerbahçe) - Jeremain Lens, Caner Erkin (Beşiktaş)

Süper Lig'in 16'ncı haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş oldu. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi Fenerbahçe 23'üncü dakikada penaltıdan Kruse ve 32'nci dakikada Ozan Tufan'ın kaydettiği gollerle 2-1 önde kapattı. Siyah beyazlıların golünü ise 45+5'inci dakikada Atiba Hutchinson kaydetti.

2'nci dakikada Isla'nın pasıyla ceza yayı üstünde topla buluşan Tolga Ciğerci'nin sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta kaleci Karius topu kornere tokatladı.

20'nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Gustavo'nun içeri çevirdiği topta meşin yuvarlak Rebocho'nun eline çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren Cüneyt Çakır, oyun durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

23'üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Kruse, kaleci Karius ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-0.

32'nci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Diaby'e yaptığı baskı sonrasında topu kapan Ozan Tufan, topu sürdükten sonra uzak mesafeden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

40'ıncı dakikada Beşiktaş çift vuruş kazandı. Kaleci Altay oyuna sokmak için yere koyduğu topu Burak'ın baskısı sonrasında tekrardan eline alınca hakem Cüneyt Çakır çift vuruş verdi. Caner'in dokunuşunda Burak Yılmaz'ın vuruşunda top barajdan döndü. Devamında Caner'in şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

45+5'inci dakikada Beşiktaş farkı 1'e düşürdü. Kazanılan serbest vuruşta Caner Erkin ortasını yaptı. Ceza sahası içinde hareketlenen Atiba'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle geçildi.

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