Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah-beyazlı takımın Instagram hesabındaki canlı yayında konuştu ve ezeli rakipleri Galatasaray 'a göndermede bulundu. Galatasaray'un UEFA Kupası'nı almasının tesadüf olduğunu belirten Dalgakıran, "Bir takımımız UEFA Kupası alıyor, sonra sürekli sıfır çekiyor. Başarılar sistem üzerine kurulu değil çünkü. Tamamen denk gelmeyle alakalı başarılar" ifadelerini kullandı.

"GÖNÜLLÜ SCOUTİNG SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Dalgakıran, "Borçlarını öderken bir yandan da gelirlerini artırmaya çalışan Beşiktaş yaratmaya çalışıyoruz. Biraz sabır gerekiyor. Beşiktaş'ta gerçekten ciddi bir scout sistemi kurmaya çalışıyoruz. Alt yapı cidden çok önemli. Kimse yatırım yapmamış alt yapıya. Taraftarla doğru bir iletişim kurmanız gerekiyor. Beşiktaş'ın gerçekleri, Beşiktaş'ın neler yapmaya çalıştığı. Bütün bunları hep birlikte yapmak. Alt yapıda 3 takım 4 takım aynı sahada antrenman yapıyor. Bu kadar ciddi bütçelerin olduğu yerlerde bu çocuklar için gerçekten hiç para harcanmamış. Biraz sabredersek gönüllü scouting sistemini de hayata geçireceğiz. O genç çocuklara sabredeceğiz, o sistemlere sabredeceğiz" dedi.