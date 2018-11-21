Beşiktaş: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

İSTANBUL/ DHA
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Janset
Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar
Atasever, Ceren Kestirengöz
, Tuğçe Ersan)
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Seda Arısoy, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere
, Ezgi Akyıldız, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Erce Kasapoğlu)
SETLER: 25-22, 25-23, 25-14
SÜRE: 75 dakika (25, 29, 21) Vestel
Venus Sultanlar Ligi 4'üncü hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş
, Aydın Büyükşehir Belediyespor
'u 3-0 mağlup etti.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:24