21 Kasım 2018, 16:24
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Beşiktaş: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

Beşiktaş: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0

İSTANBUL / DHASALON: Burhan FelekHAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun ŞenerBEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Ceren Kestirengöz, Tuğçe Ersan)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Seda...

İSTANBUL/ DHA

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Tayfun Şener

BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien (Pınar Atasever, Ceren Kestirengöz, Tuğçe Ersan)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Jiniery Martinez, Lopez, Ecem Alıcı, Gözde Dal, Seda Arısoy, Brayelin Martinez (Sedef Sazlıdere, Ezgi Akyıldız, Duygu Düzceler, Nikolaeva, Aybüke Özdemir, Erce Kasapoğlu)

SETLER: 25-22, 25-23, 25-14

SÜRE: 75 dakika (25, 29, 21)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 4'üncü hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:24



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