Haberler » Spor » Beşiktaş 3 eksikle çalıştı - Spor

Beşiktaş 3 eksikle çalıştı

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da günde çift idman yaparak geçiren Beşiktaş, sabah kondisyon ağırlıklı çalıştı.

05.01.2020 12:43 | Son Güncelleme: 05.01.2020 12:53 Beşiktaş 3 eksikle çalıştı
İkinci yarı hazırlıklarını 'da günde çift idman yaparak geçiren , sabah kondisyon ağırlıklı çalıştı. Atiba ve Caner Erkin dinlendirilme amacıyla idmana çıkmazken, soğuk algınlığı bulunan Ruiz, bugün de çalışmada yer almadı.

Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, kampın üçüncü gününde kondisyon ağırlıklı çalıştı. Günde çift idman yaparak hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ın bu sabah yapılan antrenmanına, Atiba ve Caner Erkin dinlendirildikleri için çıkmadı. Ayrıca dünden bu yana soğuk algınlığı nedeniyle hasta olan İspanyol savunmacı Victor Ruiz de antrenmana katılmadı. Bireysel çalışmalarını sürdüren Dorukhan Toköz, salonda çalışmalarına devam ederken, Burak Yılmaz da takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'yla bir süre sohbet eden Burak, daha sonra yan sahaya geçerek bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı özel programını sürdürdü. Burak Yılmaz'ın yarın itibariyle takımla birlikte çalışacağı açıklandı. Öte yandan uzunu süredir sakat olan Douglas da, bu sabah yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, daha sonra fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.

Antrenmanın ardından futbolcular otele giderken, Mısırlı yıldız Elneny'nin soğuma amaçlı düz koşu yapması da dikkatlerden kaçmadı. Antalya kampında hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu akşam basına kapalı olarak çalışacak. - ANTALYA

Beşiktaş, Antalya, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:59   Karşıyaka arayışta - Spor
12:48   Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: "Transfer talebimiz var ama limitler var" - Spor
12:45   Akhisarspor güç depoladı - Spor
12:43   Beşiktaş 3 eksikle çalıştı - Spor
12:42   Sutopunda İzmir-Atina dostluk köprüsü - Spor
12:25   Mustafa Cengiz: Arda Turan planlamamızda yok - Spor
11:57   Adil Gevrek: Sergen Yalçın'la uzun süreli planımız yok - Spor
11:40   Faouzi Ghoulam ile Watford, Monaco ve Marsilya ilgileniyor - Spor
10:37   Premier Lig'den 3 takımın Cenk Tosun'la ilgilendiği iddia edildi - Spor
10:16   71 yaşındaki Şerif Kunt, Erzurum'a transfer oldu - Spor
5.01.2020 13:05:35