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Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçına çıkan ve Slovan Bratislava'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk puanını kazanan Beşiktaş, bu galibiyetle kasasına 570 bin euro koydu ve bu sezon Avrupa'da ilk kez para kazandı.

28.11.2019 22:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:21

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında taraftarı önünde Slovan 'yı konuk eden , sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk puanlarını kazandı. İlk 4 maçında 0 çeken ve grupta son sırayı alarak üst tura çıkma şansını 4 maç sonunda kaybeden siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava'yı mağlup ederek grup karşılaşmalarında ilk kez para kazandı.

UEFA'DAN TOPLAM 3 MİLYON 490 BİN EURO

Gruplara katılım ücreti olarak daha önce 2 milyon 920 bin Euro kazanan siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava karşısında elde ettiği 3 puanla kasasına da 570 bin Euro koymuş oldu. Siyah-beyazlılar bu sezon UEFA'dan toplamda 3 milyon 490 bin euro kazanmış oldu.

Beşiktaş, Bratislava galibiyeti sonrası 570 bin euro kazandı

Bratislava, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (5)
BABANIN OĞLU KEMAL:İŞTE BİZ BUYUZ KARDEŞİM 1 MAÇ KAZANDI YA ARTIK YETE GÖĞE SIĞDIRAMAYIZ YAZIK.
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YOBAZ SİVAS:inşaallah yenilir
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KENAN:ÇOK BÜYÜK BAŞARI AFERİN UTANMA DUYGUSU KALMAMIŞ
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KARA KALTAR:Ne gunlere kaldik bir zamanlar sampyon liginden na malup cik simdi 1 mac kazan sevin vay babanizi kemigini yaw
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AYDIN:ne olmuş şampiyon mu
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