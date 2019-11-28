Haberler » Güncel » Beşiktaş 570 bin Euro kazandı - Haber

Beşiktaş 570 bin Euro kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçına çıkan ve Slovan Bratislava'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk puanını kazanan Beşiktaş, bu galibiyetle kasasına 570 bin Euro koydu ve bu sezon Avrupa'da ilk kez para kazandı.

28.11.2019 23:05 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:05Beşiktaş 570 bin Euro kazandı
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçına çıkan ve Slovan 'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek ilk puanını kazanan , bu galibiyetle kasasına 570 bin Euro koydu ve bu sezon Avrupa'da ilk kez para kazandı.
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. maçında taraftarı önünde Slovan Bratislava'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak gruptaki ilk puanlarını kazandı. İlk 4 maçında 0 çeken ve grupta son sırayı alarak üst tura çıkma şansını 4 maç sonunda kaybeden siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava'yı mağlup ederek grup karşılaşmalarında ilk kez para kazandı. Gruplara katılım ücreti olarak daha önce 2 milyon 920 bin Euro kazanan siyah-beyazlılar, Slovan Bratislava karşısında elde ettiği 3 puanla kasasına da 570 bin Euro koymuş oldu. Siyah-beyazlılar bu sezon UEFA'dan toplamda 3 milyon 490 bin Euro kazanmış oldu.
(İHA)

Bratislava, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:50 TBMM Başkanı Şentop, Cibuti Ulusal Meclisi Genel Kurul Salonu'nu gezdi
23:50 İspanya'da bağımsızlık girişimlerine Bask Özerk Parlamentosu da katıldı
23:49 Spor başakşehir teknik direktörü okan buruk'un açıklamaları
23:48 New Jersey'de camiden Amerikalılara Şükran Günü'nde baklava dağıtıldı
23:46 Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı 5 yaralı
23:13 İki grup arasındaki saman tartışması kanlı bitti: 12 yaralı
23:08 Meclis'te "Tank Palet Fabrikası" tartışması! "General eskisi" ifadeleri gerginlik çıkardı
22:53 Mansur Yavaş'tan Ankaralılara kuvvetli fırtına uyarısı
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
22:39 Eski CHP Gençlik Kolları Başkanı aracının yanında ölü bulundu
21:04 Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
09:45 Kahramanmaraşlı esnaf, ocağına incir ağacı dikti
07:47 SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon
28.11.2019 23:54:47